Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Когда возвращался в Киев, не знал, выживу ли»
Украинец рассказал, что не применял навыки, которые отрабатывал за границей
Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов заявил, что пока ему не нужно было использовать навыки владения оружием, которые после начала вторжения он овладевал Турцией:
«Пока не нужно было (применять навыки владения оружием), не состоял в боях. Но, как я говорил, когда ехал, я не имел представления, чем все закончится. Буду в боях, не буду, выживу, не выживу. Была очень напряженная ситуация, и однажды ехать в такую обстановку без опыта с оружием – я до этого однажды в жизнь держал оружие и выстрелил несколько раз в молоко.
Поэтому для персонального умиротворения я хотел несколько дней (потренироваться), понять, что это такое. Я был рад, потому что я мог поразить цель из каких-то 25 м, потом больше. Поэтому я знал, что если придется, то может и не профессионально, но как-то смогу защищать себя. И уехал домой», - сказал Долгополов.
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