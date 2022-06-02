Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Когда возвращался в Киев, не знал, выживу ли»

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов заявил, что пока ему не нужно было использовать навыки владения оружием, которые после начала вторжения он овладевал Турцией:

«Пока не нужно было (применять навыки владения оружием), не состоял в боях. Но, как я говорил, когда ехал, я не имел представления, чем все закончится. Буду в боях, не буду, выживу, не выживу. Была очень напряженная ситуация, и однажды ехать в такую ​​обстановку без опыта с оружием – я до этого однажды в жизнь держал оружие и выстрелил несколько раз в молоко.

Поэтому для персонального умиротворения я хотел несколько дней (потренироваться), понять, что это такое. Я был рад, потому что я мог поразить цель из каких-то 25 м, потом больше. Поэтому я знал, что если придется, то может и не профессионально, но как-то смогу защищать себя. И уехал домой», - сказал Долгополов.