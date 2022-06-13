5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается изменениями и утверждением футбольных правил, на постоянной основе утвердил возможность проведения 5 замен для каждой команды в течение матча.

После начала пандемии коронавируса правило 5 замен было введено на временной основе, но теперь его законодательно подтвердили в качестве постоянного решения.

При этом далеко не все лиги используют правило 5 замен. В АПЛ в прошлом сезоне были стандартные 3 замены, что вызывает недовольство тренеров.

Кроме того, в IFAB сообщили, что продолжают тестировать вариант с введением аута не руками, а ногами.

Пока такое нововведение в качестве теста использовалось на некоторых детских и неофициальных турнирах. Окончательного решения пока нет.