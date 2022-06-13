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  4. 5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
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13 июня 2022, 16:13 |
1467
2

5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений

Возможно, скоро можно будет выполнять аут ногами

13 июня 2022, 16:13 |
1467
2
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается изменениями и утверждением футбольных правил, на постоянной основе утвердил возможность проведения 5 замен для каждой команды в течение матча.

После начала пандемии коронавируса правило 5 замен было введено на временной основе, но теперь его законодательно подтвердили в качестве постоянного решения.

При этом далеко не все лиги используют правило 5 замен. В АПЛ в прошлом сезоне были стандартные 3 замены, что вызывает недовольство тренеров.

Кроме того, в IFAB сообщили, что продолжают тестировать вариант с введением аута не руками, а ногами.

Пока такое нововведение в качестве теста использовалось на некоторых детских и неофициальных турнирах. Окончательного решения пока нет.

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Источник BBC
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Andrey_1992
я проти аутів ногами, це бред
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+4
AndiM
Аут ногами - це постійні кутові і штрафні. Дічь якась, дристовіч що вже і там підробляє по вихідним?
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+1
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