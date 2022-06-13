Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против Симоны Халеп из Румынии (№20 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матче Дарт – Осорио. Ориентировочное время начало встречи – 16:00 по Киеву.

Ранее девушки играли восемь раз, украинка пока не побеждала.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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