Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бирмингеме
13 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом круге основы украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против Симоны Халеп из Румынии (№20 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матче Дарт – Осорио. Ориентировочное время начало встречи – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки играли восемь раз, украинка пока не побеждала.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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