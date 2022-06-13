Лига наций
11.06.2022, FT 2 : 2
Лига наций13 июня 2022, 06:45 | Обновлено 13 июня 2022, 06:50
672
0
Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
13 июня 2022, 06:45 | Обновлено 13 июня 2022, 06:50
672
0
11 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций.
Лига наций A. 3-й тур. 11 июня
21:45. Нидерланды – Польша – 2:2
Голы: Класен, 51, Дюмфрис, 54 – Кэш, 18, Зелински, 49.
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Польша).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MMA | 12 июня 2022, 08:20 0
Утром 12 июня в Сингапуре состоялось шоу UFC 275
Футбол | 13 июня 2022, 01:50 0
Нашей главной команде нужно возвращаться в лигу А
Футбол | 13.06.2022, 06:57
Футбол | 12.06.2022, 10:43
Футбол | 13.06.2022, 00:12
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2022, 15:25 1
11.06.2022, 10:42
11.06.2022, 22:11
11.06.2022, 11:44 9
12.06.2022, 00:10 8
11.06.2022, 09:58 4
12.06.2022, 15:40 1
11.06.2022, 18:50 5