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  4. Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Нидерланды
11.06.2022, FT 2 : 2
Польша
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Лига наций
13 июня 2022, 06:45 | Обновлено 13 июня 2022, 06:50
672
0

Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

13 июня 2022, 06:45 | Обновлено 13 июня 2022, 06:50
672
0
Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций. 

Лига наций A. 3-й тур. 11 июня

21:45. Нидерланды – Польша – 2:2

Голы: Класен, 51, Дюмфрис, 54 – Кэш, 18, Зелински, 49.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Польша).
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Источник Sport.ua
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