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Лига наций
Нидерланды
11.06.2022 21:45 - : -
Польша
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Лига наций
10 июня 2022, 21:28 | Обновлено 10 июня 2022, 21:31
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Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Команда Ван Гала после двух выездных побед готова порадовать зрителей дома

10 июня 2022, 21:28 | Обновлено 10 июня 2022, 21:31
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Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня, в Роттердам на стадионе «Де Кейп» состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Нидерландов примет национальную команду Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

 

Нидерланды очень уверенно начали выступление в новом сезоне Лиги наций. В первых двух матчах четвертой группы элитного дивизиона команда Луи Ван Гала набрала шесть очков при разнице мячей 6:2. На выезде была бита Бельгия, также в дикой концовке удалось вырвать победа над неуступчивым Уэльсом в гостях. Нельзя сказать, что Гарет Бэйл и компания играли хуже, но свой фарт они потратили в матче с Украиной.

В ближайших двух турах «оранжевые» сыграют домашние встречи против поляков и валлийцев. В этих матчах парни Ван Гала могут сделать серьезную заявку на первое место в группе, но нужно будет хорошенько постараться. Бельгия, судя по матчу с Польшей, завелась и будет нагонять упущенное.

В предстоящей встрече по причине повреждения вероятно не сыграет Вирджил Ван Дейк, также на поле не появиться Тим Крул. 

Польша

 

Поляки пока что откровенно не блистали. В стартовой встрече против Уэльса повезло с тем, что британцы готовились к главному матчу года с Украиной, выставив на Лигу наций далеко не первый состав. Во втором поединке Польша была жестоко бита бельгийскими мастерами, которые решили реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от соседей.

Тем не менее, состав у команды Чеслава Михневича неплохой и может составить конкуренцию хозяевам поля. Да и задача поляков в этой группе не оказаться не последнем месте, чтобы не покинуть Лигу А. Вероятно, борьба за третью строчку развернется в ответной встрече против Уэльса, которая состоится в конце сентября.

У поляков проблем с кадрами нет, все сильнейшие готовый выйти на предстоящую встречу.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – обе команды забьют с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Силлессен, Аке, Де Врей, Тимбер, Дюмфрис, Бергейс, Де Йонг, Клаасен, Блинд, Бергвейн, Депай.

Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Беднарек, Залевский, Клих, Крыховяк, Горальски, Зелинский, Левандовски, Свидерский.

11 июня, суббота

Нидерланды – Польша
Роттердам. Стадион «Де Кейп». 21:45
ТВ-трансляция не предусмотрена
Прогноз Sport.ua — 3:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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