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  4. Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Лига наций
Нидерланды
11.06.2022, FT 2 : 2
Польша
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Лига наций
11 июня 2022, 23:45 |
194
0

Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса

Яркая ничья между Нидерландами и Польшей

11 июня 2022, 23:45 |
194
0
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций Нидерланды и Польша выдали яркий матч, который завершился вничью 2:2. При этом команда Луи ван Гаала отыгралась с 0:2.

В другой встрече Бельгия сыграла вничью с Уэльсом.

Группа A4

Нидерланды - Польша 2:2
Голы: Классен, 51, Дюмфрис, 56 - Кеш, 19, Зьелински, 49

Нидерланды: Флеккен, Дюмфрис, Тимбер (Тезе, 65), де Врей, Аке, Блинд, Классен (Гакпо, 65), Ф.Де Йонг, Бергейс (Коопермайнерс, 76), Бергвен (Вергхорст, 77), Депай

Польша: Скорупски, Кеш, Беднарек, Кивиор, Березински, Горалски (Зурковски, 58), Крыховяк, Залевски, Франковски (Глик, 84), Зьелински, Пентек

Уэльс - Бельгия 1:1
Голы: Джонсон, 86 - Тилеманс, 51

Уэльс: Хеннесси, Робертс (Норрингтон-Дэвис, 61), Мепэм, Родон, Дэвис (Бернс, 73), Уильямс, Ампаду, Аллен (Рэмзи, 38), Уилсон (Колвилл, 73), Джеймс, Бэйл (Джонсон, 73)

Бельгия: Кастельс, Мунье, Дендонкер, Бойата, Тиате, Троссар (Прат, 72), Тилеманс, Витсель (Опенда, 90), Де Брюйне (Э.Азар, 62), Карраско (Т.Азар, 61), Батшуаи

1. Нидерланды - 7
2. Бельгия - 4
3. Польша - 4
4. Уэльс - 1

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Источник Sport.ua
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