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  4. Уэльс – Бельгия – 1:1. Хозяева спасли ничью. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Уэльс
11.06.2022, FT 1 : 1
Бельгия
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Чемпионат мира
13 июня 2022, 06:26 | Обновлено 13 июня 2022, 06:53
187
0

Уэльс – Бельгия – 1:1. Хозяева спасли ничью. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

13 июня 2022, 06:26 | Обновлено 13 июня 2022, 06:53
187
0
Уэльс – Бельгия – 1:1. Хозяева спасли ничью. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций. 

Лига наций A. 3-й тур. 11 июня

21:45. Уэльс – Бельгия – 1:1

Голы: Джонсон, 86 – Тилеманс, 51.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
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Лига наций сборная Уэльса по футболу сборная Бельгии по футболу Юри Тилеманс видео голов и обзор Бреннан Джонсон
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Источник Sport.ua
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