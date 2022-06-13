Чемпионат мира13 июня 2022, 06:26 | Обновлено 13 июня 2022, 06:53
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Уэльс – Бельгия – 1:1. Хозяева спасли ничью. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
13 июня 2022, 06:26 | Обновлено 13 июня 2022, 06:53
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11 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций.
Лига наций A. 3-й тур. 11 июня
21:45. Уэльс – Бельгия – 1:1
Голы: Джонсон, 86 – Тилеманс, 51.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
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