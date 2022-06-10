Уэльс – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Обидчики сборной Украины пока не набрали ни одного очка
В субботу, 11 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» состоится поединок группового раунда Лиги наций УЕФА, в котором сборная Уэльса примет национальную команду Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Уэльс
На прошлой неделе команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.
В стартовом туре Лиги наций Уэльс проиграл национальной команде Польши (1:2), а в среду с тем же счетом уступил нидерландцам. Очевидно, что сохранить прописку в элитном дивизионе валлийцам будет непросто в такой сильной группе, но впереди еще пять поединков.
Мыслями подопечные Пейджа уже наверняка на Мундиале в Катаре, где сыграют в одном квартете с Англией, Ираном и США.
Бельгия
Команда Роберто Мартинеса, хоть и занимает вторую строчку в рейтинге ФИФА, однако выиграть хотя бы один трофей пока так и не может. Практически в каждом турнире последние лет 10 бельгийцы являются одними из главных претендентов на победу, но пока их максимум – третье место на чемпионате мира 2018.
Проиграв в полуфинале прошлого сезона Лиги наций Франции (2:3), Бельгия лишила себя очередной возможности выиграть трофей, хоть и не такой важный, как Мундиаль или Евро. В нынешнем розыгрыше турнира «Красные дьяволы» стартовали с поражения Нидерландам (1:4) и победы над Польшей (6:1). С тремя очками подопечные Мартинеса располагаются в турнирной таблице группы на второй строчке.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Бельгия в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Уэльс: Уорд – Родон, Мефам, Робертс, Дэвис, Льюитт, Моррелл, Уилсон, Норрингтон, Бэйл, Джеймс.
Бельгия: Миньоле – Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско, Витсель, Тилеманс, Кастань, Де Брюйне, Азар, Лукаку.
11 июня, суббота
|Уэльс – Бельгия
|Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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