Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов признался, почему попрощался с командой после матча Лиги наций против Армении (3:0):

«Конечно, прощаться всегда очень больно, но я был готов. Понимаю, что у нас очень хорошая команда, очень сильная. И потому я принял это решение уже давно. Но благодаря Александру Петраков я продлил карьеру в сборной еще на год и сыграл 100 матчей. Спасибо ему. И я очень красиво простился с командой.

В Ирландии на тренировке у меня поехала нога и хрустнуло колено. Я сделал МРТ. Врач сказал, что нужно сделать паузу на три недели. Но я у него спросил, смогу ли собраться на один матч. Он сказал, что да, если буду колоть обезболивающее 2–3 дня.

Благодарю наших врачей, массажистов, физиотерапевтов, которые поставили меня на ноги на этот важный для меня и для Украины матч. Мы одержали победу, и я хорошо простился со всеми болельщиками и командой. А теперь я – самый ярый болельщик. Следующая игра с Ирландией через 2–3 дня, и я уже буду дома с семьей. Буду смотреть матч по телевизору и буду очень болеть за ребят, потому что я в них верю. Это большая дружная семья. Я их люблю.

Когда год готовишься к этому, невозможно передать эти эмоции. Мне очень помогала подруга, психолог Анна. Она сказала: отключись, и ты всегда найдешь слова, которые нужны в это время, думай за свою работу и работай по полной. Потому я вышел на разминку и был полностью сконцентрирован на игре. А когда раздался финальный свисток, уже пошли эмоции.

Да, мне хотелось сыграть на ноль. Малиновский на 90+3-й минуте взял на себя игру, обыграл двух или трех соперников, обрезался. Контратака, и нам чуть не забили гол. Он говорит: извини, извини! Хорошо все, что хорошо кончается. Мои сэйвы? Каждый делает свою работу. Счет 3:0, это самое главное.

Как играла Армения? Все такие команды сейчас хорошо могут держать оборону. Игра шла до гола. Если бы Яремчук забил в начале матча, победа нам далась полегче. А так мы немного дали им надежду, но собрались, во втором тайме выполнили установку тренера и добились результата».