Чемпионат мира11 июня 2022, 20:05 |
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ВИДЕО. Андрей Пятов попрощался со сборной Украины и болельщиками
Пятов попрощался со сборной Украины
11 июня 2022, 20:05 |
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Матч Лиги наций против Армении (3:0) стал последним для вратаря Андрея Пятова в сборной Украины. После игры ветерана приветствовали партнеры и болельщики.
Андрей провел в сборной 102 матча, в 47 из них не пропустил.
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