Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Андрей Пятов попрощался со сборной Украины и болельщиками
Чемпионат мира
11 июня 2022, 20:05 |
1890
0

ВИДЕО. Андрей Пятов попрощался со сборной Украины и болельщиками

Пятов попрощался со сборной Украины

11 июня 2022, 20:05 |
1890
0
ВИДЕО. Андрей Пятов попрощался со сборной Украины и болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Лиги наций против Армении (3:0) стал последним для вратаря Андрея Пятова в сборной Украины. После игры ветерана приветствовали партнеры и болельщики.

Андрей провел в сборной 102 матча, в 47 из них не пропустил.

По теме:
Группа сборной Украины. Ирландия разгромила Шотландию в Лиге наций
Андрей ПАВЕЛКО: «Пятов – настоящий футбольный герой Украины»
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Украина - Армения сборная Украины по футболу Андрей Пятов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»
Футбол | 11 июня 2022, 13:39 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»

Эксперт высказался о талантливом хавбеке «Шахтера»

Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Футбол | 11 июня 2022, 14:46 8
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией

Петраков определился, кто выйдет с первых минут

Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Футбол | 10.06.2022, 22:43
Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Футбол | 11.06.2022, 08:30
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»
Футбол | 11.06.2022, 19:03
Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»
Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
09.06.2022, 21:35 7
Футбол
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36
Война
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 12
Другие виды
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
09.06.2022, 20:28 3
Война
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
09.06.2022, 23:47 1
Другие виды
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
09.06.2022, 18:18 4
Футбол
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
10.06.2022, 11:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем