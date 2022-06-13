Лига наций13 июня 2022, 01:35 | Обновлено 13 июня 2022, 01:39
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ВИДЕО. Очень трогательно. Как жена и дети встречали Пятова
Жена голкипера сборной Украины показала в Instagram видео из аэропорта
13 июня 2022, 01:35 | Обновлено 13 июня 2022, 01:39
117
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Жена Андрея Пятова выложила в Instagram видео из аэропорта.
На видео видно, как Юлия и дети встречали мужа и папу после возвращения из сборной Украины.
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