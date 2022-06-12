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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Франция – Хорватия
Лига наций
12 июня 2022, 19:57 |
286
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Франция – Хорватия

Встреча состоится в среду, 13 июня

12 июня 2022, 19:57 |
286
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Франция – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 июня, в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Франции примет национальную команду Хорватии. 

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

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Источник Sport.ua
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