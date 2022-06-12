В понедельник, 13 июня, в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Франции примет национальную команду Хорватии.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».