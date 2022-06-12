Цуренко узнала первую соперницу в основе турнира в Бирмингеме
Леся сразится против экс-первой ракетки мира, которой ранее проиграла все восемь матчей
Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала имя первой соперницы в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.
Халеп – самая неприятная из соперниц в карьере Цуренко. Леся проиграла ей все 8 очных поединков.
Qualifiers placed in Birmingham:— Ed Salmon (@fogmount) June 12, 2022
Marino–Ostapenko
Fett–Zhang
McNally–Mertens
Vandeweghe–Vekic
Tsurenko–Halep
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