Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко узнала первую соперницу в основе турнира в Бирмингеме
WTA
12 июня 2022, 18:40 |
151
1

Цуренко узнала первую соперницу в основе турнира в Бирмингеме

Леся сразится против экс-первой ракетки мира, которой ранее проиграла все восемь матчей

12 июня 2022, 18:40 |
151
1
Цуренко узнала первую соперницу в основе турнира в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала имя первой соперницы в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии. 

Халеп – самая неприятная из соперниц в карьере Цуренко. Леся проиграла ей все 8 очных поединков.

По теме:
Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
Леся Цуренко – Фернанда Контрерас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бирмингем. Ястремская узнала соперницу в основной сетке
Леся Цуренко WTA Бирмингем Симона Халеп
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе
Теннис | 12 июня 2022, 14:41 2
Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе
Обидчицы украинок разыграли титул в Хертогенбосе

Победила та, которая обыграла больше украинок по пути в финал

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Футбол | 12 июня 2022, 06:10 3
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций

Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте матча Андорра – Лихтенштейн

Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Теннис | 11.06.2022, 22:17
Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.06.2022, 18:50
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Футбол | 11.06.2022, 22:11
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Та и ладно. На последок играет против сильных. Барти, Швентек теперь Халеп.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34
Другие виды
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
11.06.2022, 07:00
Футбол
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Элина СВИТОЛИНА: «Вновь взять ракетку в руки мне не хочется»
Элина СВИТОЛИНА: «Вновь взять ракетку в руки мне не хочется»
10.06.2022, 23:12
Теннис
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
11.06.2022, 23:59 2
Футбол
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем