Цуренко узнала первую соперницу в основе турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала имя первой соперницы в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.

Халеп – самая неприятная из соперниц в карьере Цуренко. Леся проиграла ей все 8 очных поединков.