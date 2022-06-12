Леся Цуренко – Фернанда Контрерас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Бирмингеме
12 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В финале отбора Цуренко сразится против Фернанды Контрерас Гомес из Мексики (№162 WTA). Начало встречи в 14:25 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
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