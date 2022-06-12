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  4. Леся Цуренко – Фернанда Контрерас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 июня 2022, 14:25 | Обновлено 12 июня 2022, 15:33
623
0

Леся Цуренко – Фернанда Контрерас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Бирмингеме

12 июня 2022, 14:25 | Обновлено 12 июня 2022, 15:33
623
0
Леся Цуренко – Фернанда Контрерас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале отбора Цуренко сразится против Фернанды Контрерас Гомес из Мексики (№162 WTA). Начало встречи в 14:25 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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