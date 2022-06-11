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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Пятов – настоящий футбольный герой Украины»
Лига наций
11 июня 2022, 20:41 |
447
0

Андрей ПАВЕЛКО: «Пятов – настоящий футбольный герой Украины»

Президент УАФ – о победе над Арменией

11 июня 2022, 20:41 |
447
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Пятов – настоящий футбольный герой Украины»
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поздравил сборную Украины с победой 3:0 над Арменией в Лиге наций:

«Две победы в двух матчах Лиги наций-2022/23! После победы на старте над Ирландией теперь Украина-Армения – 3:0! Национальная сборная во главе с Александром Петраковым становится еще на шаг ближе к возвращению в Лигу А!

Благодарю Польский футбольный союз, президента организации Цезарию Кулеше и весь польский народ за гостеприимный и дружеский прием нашей сборной и наших сограждан, которые сегодня на трибунах стадиона в Лодзи мощной поддержкой помогли сине-желтым завоевать три очка. В первую очередь – во имя и в честь Вооруженных сил Украины! Поздравляю всех наших болельщиков, футболистов и тренеров команды!

А еще этот поединок стал блестящим завершением карьеры сборной для Андрея Пятова. Легенда украинского футбола отыграла за главную команду 102 матча и 47 из них сыграл «насухо», что является рекордом для сборной! Настоящий футбольный герой Украины! Андрей, спасибо за каждый поединок в главной команде страны!

А сборной желаю удачной подготовки к не менее важному матчу против сборной Ирландии, который состоится в Лодзи 14 июня! Слава ВСУ! Слава Героям! Слава Украине!».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций
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