Галатасарай не в приоритете. Де Дзерби хочет понять ситуацию с Шахтером
Итальянец не спешит принимать каких-либо решений о своем будущем
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны «Галатасарая», не проявляет убежденности, что переезд в Турцию является для него правильным выбором.
В «Галатасарае» Де Дзерби обещают полный карт-бланш для работы на трансферном рынке и сезон для построения новой команды, но итальянец избрал выжидательную тактику.
Отмечается, что Де Дзерби хочет понять ситуацию, в которой окажется «Шахтер» в следующем сезоне, только после чего примет решение относительно своего будущего.
Ранее сообщалось также, что в сотрудничестве с Де Дзерби заинтересована «Салернитана».
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