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  4. Галатасарай не в приоритете. Де Дзерби хочет понять ситуацию с Шахтером
Украина. Премьер лига
11 июня 2022, 18:41 | Обновлено 11 июня 2022, 19:16
450
1

Галатасарай не в приоритете. Де Дзерби хочет понять ситуацию с Шахтером

Итальянец не спешит принимать каких-либо решений о своем будущем

11 июня 2022, 18:41 | Обновлено 11 июня 2022, 19:16
450
1
Галатасарай не в приоритете. Де Дзерби хочет понять ситуацию с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны «Галатасарая», не проявляет убежденности, что переезд в Турцию является для него правильным выбором.

В «Галатасарае» Де Дзерби обещают полный карт-бланш для работы на трансферном рынке и сезон для построения новой команды, но итальянец избрал выжидательную тактику.

Отмечается, что Де Дзерби хочет понять ситуацию, в которой окажется «Шахтер» в следующем сезоне, только после чего примет решение относительно своего будущего.

Ранее сообщалось также, что в сотрудничестве с Де Дзерби заинтересована «Салернитана».

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Источник Сайт Альфредо Педуллы
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zzg77
Дурак он терять такие деньги! В Галатасарае и половину не заплатят.
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