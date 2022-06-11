Галатасарай не в приоритете. Де Дзерби хочет понять ситуацию с Шахтером

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны «Галатасарая», не проявляет убежденности, что переезд в Турцию является для него правильным выбором.

В «Галатасарае» Де Дзерби обещают полный карт-бланш для работы на трансферном рынке и сезон для построения новой команды, но итальянец избрал выжидательную тактику.

Отмечается, что Де Дзерби хочет понять ситуацию, в которой окажется «Шахтер» в следующем сезоне, только после чего примет решение относительно своего будущего.

Ранее сообщалось также, что в сотрудничестве с Де Дзерби заинтересована «Салернитана».