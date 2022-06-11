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Лига наций
11 июня 2022, 12:56 |
607
1

Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Арменией

Игра стартует в 16:00

11 июня 2022, 12:56 |
607
1
Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Арменией
УАФ

Сборная Украины 11 июня сыграет с Арменией в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА. Украинская команда выйдет на поле в синей форме, футболисты Армении сыграют в белом комплекте. 

Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Армении в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Армения доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч Украина – Армения начнется в 16:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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sashav2007
в синій грали з Уельсом...
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