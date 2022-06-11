Лига наций11 июня 2022, 12:56 |
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Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Арменией
Игра стартует в 16:00
11 июня 2022, 12:56 |
607
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Сборная Украины 11 июня сыграет с Арменией в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА. Украинская команда выйдет на поле в синей форме, футболисты Армении сыграют в белом комплекте.
Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Армении в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.
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Матч Украина – Армения начнется в 16:00 по Киеву.
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