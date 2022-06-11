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Лига наций
11 июня 2022, 09:58 | Обновлено 11 июня 2022, 10:15
4882
2

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией

Эдуард Соболь и Александр Сирота оказались вне заявки

11 июня 2022, 09:58 | Обновлено 11 июня 2022, 10:15
4882
2
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
УАФ

Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Армении в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

Главный тренер Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.

Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Стоит отметить, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзе, вне заявки на матч остались Эдуард Соболь и Александр Сирота.

Матч Украина – Армения состоится 11 июня. Начало в 16:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Треба виставити найсильніший склад та брати очки тому, що у збірної України постійно якісь непорозуміння ( недооцінка) з командами з бувшого Совка.
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