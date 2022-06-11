Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией

Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Армении в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

Главный тренер Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.

Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Все самые яркие моменты матча Украина – Армения доступны в режиме Live в нашем Telegram

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Стоит отметить, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзе, вне заявки на матч остались Эдуард Соболь и Александр Сирота.

Матч Украина – Армения состоится 11 июня. Начало в 16:00 по Киеву.