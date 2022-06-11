Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Эдуард Соболь и Александр Сирота оказались вне заявки
Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Армении в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.
Главный тренер Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.
Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;
Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко;
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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков;
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.
Стоит отметить, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзе, вне заявки на матч остались Эдуард Соболь и Александр Сирота.
Матч Украина – Армения состоится 11 июня. Начало в 16:00 по Киеву.
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