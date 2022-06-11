Переход Погба обойдется Ювентусу в 80 миллионов за четыре года
Француз получит большую зарплату и подписной бонус
Полузащитник сборной Франции Поль Погба, скорее всего, этим летом перейдет в «Ювентус».
Как сообщает итальянская пресса, переход 29-летнего футболиста обойдется туринцам в десятки миллионов евро.
Ожидается, что Погба подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год, с учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 10-ти миллионов.
С учетом расходов на контракт Погба, подписной бонус и агентские выплаты, общая сумма, в которую «Ювентусу» обойдется трансфер, составит 80 млн евро.
В сезоне 2021/22 Поль сыграл за МЮ 27 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Погба готовы подписать ПСЖ и «Реал».
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