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  4. Переход Погба обойдется Ювентусу в 80 миллионов за четыре года
Италия
11 июня 2022, 12:44 |
167
0

Переход Погба обойдется Ювентусу в 80 миллионов за четыре года

Француз получит большую зарплату и подписной бонус

11 июня 2022, 12:44 |
167
0
Переход Погба обойдется Ювентусу в 80 миллионов за четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Франции Поль Погба, скорее всего, этим летом перейдет в «Ювентус».

Как сообщает итальянская пресса, переход 29-летнего футболиста обойдется туринцам в десятки миллионов евро.

Ожидается, что Погба подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год, с учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 10-ти миллионов.

С учетом расходов на контракт Погба, подписной бонус и агентские выплаты, общая сумма, в которую «Ювентусу» обойдется трансфер, составит 80 млн евро.

В сезоне 2021/22 Поль сыграл за МЮ 27 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Погба готовы подписать ПСЖ и «Реал».

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Источник Football-Italia
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