Италия11 июня 2022, 11:31 |
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Интер отказался продавать Шкриньяра в ПСЖ
Парижане предлагали 50 миллионов евро
11 июня 2022, 11:31 |
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ПСЖ этим летом решительно намерен приобрести лидера защиты «Интера» Милана Шкриньяра.
Как сообщает источник, парижский клуб предложил за 27-летнего игрока сборной Словакии 50 млн евро, но миланцы ответили отказом.
«Интер» требует за Шкриньяра 80 млн, но может отпустить его и за 70.
В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
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