Интер отказался продавать Шкриньяра в ПСЖ

ПСЖ этим летом решительно намерен приобрести лидера защиты «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает источник, парижский клуб предложил за 27-летнего игрока сборной Словакии 50 млн евро, но миланцы ответили отказом.

«Интер» требует за Шкриньяра 80 млн, но может отпустить его и за 70.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.