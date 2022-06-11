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Италия
11 июня 2022, 11:31 |
57
0

Интер отказался продавать Шкриньяра в ПСЖ

Парижане предлагали 50 миллионов евро

11 июня 2022, 11:31 |
57
0
Интер отказался продавать Шкриньяра в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ этим летом решительно намерен приобрести лидера защиты «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает источник, парижский клуб предложил за 27-летнего игрока сборной Словакии 50 млн евро, но миланцы ответили отказом.

«Интер» требует за Шкриньяра 80 млн, но может отпустить его и за 70.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

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Источник Footmercato
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