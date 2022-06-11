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Лига наций
УКРАИНА
11.06.2022 16:00 - : -
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 июня 2022, 06:35 | Обновлено 11 июня 2022, 07:11
299
0

Украина – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июня в 16:00 поединок 2-го тура Лиги наций

11 июня 2022, 06:35 | Обновлено 11 июня 2022, 07:11
299
0
Украина – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня в 16:00 сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встретится со сборной Армении. Для сине-желтых это второй поединок в турнире (игра с Шотландией перенесена на сентябрь).

Матч против команды Армении состоится в польской Лодзи на стадионе ЛКС, который будет для команды Александра Петракова домашним на эту игру и матч следующего тура против Ирландии.

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Армения доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После двух туров в группе по 3 очка набрали Украину, Шотландию, Армению, а вот у Ирландии зачетных баллов нет. Однако одна игра 1-го тура между Шотландией и Украиной перенесена на сентябрь.

Украина – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

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Источник Sport.ua
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