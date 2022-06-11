Украина – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июня в 16:00 поединок 2-го тура Лиги наций
11 июня в 16:00 сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встретится со сборной Армении. Для сине-желтых это второй поединок в турнире (игра с Шотландией перенесена на сентябрь).
Матч против команды Армении состоится в польской Лодзи на стадионе ЛКС, который будет для команды Александра Петракова домашним на эту игру и матч следующего тура против Ирландии.
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После двух туров в группе по 3 очка набрали Украину, Шотландию, Армению, а вот у Ирландии зачетных баллов нет. Однако одна игра 1-го тура между Шотландией и Украиной перенесена на сентябрь.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.
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