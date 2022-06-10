ОФИЦИАЛЬНО. Эквадор не исключили из списка участников ЧМ-2022

Международная федерация футбола приняла решение закрыть дисциплинарное дело в отношении сборной Эквадора.

Ранее Федерация футбола Чили пожаловалась в ФИФА на возможную подделку документов одного из игроков эквадорской команды.

ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что были внимательно изучены все заявления обеих сторон, представленные документы, после чего принято решение закрыть дисциплинарное дело. Если же Федерация футбола Чили намерена оспорить это решение, то должна подать апелляцию в течение 10 дней.

В среду появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Байрон Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора. При этой Федерация футбола Чили рассчитывала, что с Эквадора будут сняты очки и тогда чилийская команда опередит ее в отборе ЧМ-2022.