Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Как выглядит идеальная теннисистка по версии Ким Клийстерс
WTA
10 июня 2022, 19:59 | Обновлено 10 июня 2022, 20:17
722
0

ФОТО. Как выглядит идеальная теннисистка по версии Ким Клийстерс

Бельгийка собрала настоящую машину для завоевания титулов

10 июня 2022, 19:59 | Обновлено 10 июня 2022, 20:17
722
0
ФОТО. Как выглядит идеальная теннисистка по версии Ким Клийстерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Клийстерс

Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс собрала идеальную теннисистку.

Она должна обладать:
- подачей Серены Уильмс,
- форхендом Штеффи Граф,
- бекхэндом Жустин Энин,
- принимать как сама Клийстерс,
- играть у сетки как Мартина Навратилова,
- быть ментально устойчивой как Ига Свёнтек. 

Клийстерс за время своей карьеры выиграла 41 титул WTA, в том числе и четыре турнира Grand Slam.

По теме:
ВИДЕО. Клийстерс вернулась на корт в Чикаго, но проиграла
Свитолина – в топ-10 действующих теннисисток по завоеванным титулам
Клийстерс, Осака и Винус Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке
Ким Клийстерс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник US Open
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
Футбол | 10 июня 2022, 11:21 0
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире

Французский специалист близок к назначению

Элина СВИТОЛИНА: «Сделаю все, чтобы помочь Украине»
Теннис | 09 июня 2022, 08:38 3
Элина СВИТОЛИНА: «Сделаю все, чтобы помочь Украине»
Элина СВИТОЛИНА: «Сделаю все, чтобы помочь Украине»

Украинка стала амбассадором платформы United24

Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
Война | 10.06.2022, 16:35
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Футбол | 09.06.2022, 21:35
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Футбол | 10.06.2022, 10:06
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
08.06.2022, 17:40 2
Футбол
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
08.06.2022, 18:55 4
Волейбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
10.06.2022, 11:08 1
Война
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
09.06.2022, 00:20 1
Футбол
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
08.06.2022, 23:44 39
Футбол
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
08.06.2022, 20:17 17
Футбол
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
10.06.2022, 09:56 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем