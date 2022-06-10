ФОТО. Как выглядит идеальная теннисистка по версии Ким Клийстерс

Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс собрала идеальную теннисистку.

Она должна обладать:

- подачей Серены Уильмс,

- форхендом Штеффи Граф,

- бекхэндом Жустин Энин,

- принимать как сама Клийстерс,

- играть у сетки как Мартина Навратилова,

- быть ментально устойчивой как Ига Свёнтек.

Клийстерс за время своей карьеры выиграла 41 титул WTA, в том числе и четыре турнира Grand Slam.