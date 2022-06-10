WTA10 июня 2022, 19:59 | Обновлено 10 июня 2022, 20:17
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ФОТО. Как выглядит идеальная теннисистка по версии Ким Клийстерс
Бельгийка собрала настоящую машину для завоевания титулов
10 июня 2022, 19:59 | Обновлено 10 июня 2022, 20:17
722
0
Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс собрала идеальную теннисистку.
Она должна обладать:
- подачей Серены Уильмс,
- форхендом Штеффи Граф,
- бекхэндом Жустин Энин,
- принимать как сама Клийстерс,
- играть у сетки как Мартина Навратилова,
- быть ментально устойчивой как Ига Свёнтек.
Клийстерс за время своей карьеры выиграла 41 титул WTA, в том числе и четыре турнира Grand Slam.
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