Сергей РЕБРОВ: «Предложения от Шахтера у меня не было и нет»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров оценил вероятность того, что он возглавит донецкий «Шахтер»:

«Сейчас идет война в нашей стране, а мы рассуждаем, кто будет тренером в какой-то команде. Давайте мы закончим войну, а потом будем говорить о футболе. Конечно, важно подготовить команды для участия в еврокубках, потому что они должны достойно представить нашу страну на международной арене и показать, что мы – сильная нация.

Но я не знаю, кто будет тренером в «Шахтере», а написать кандидатом могут кого угодно. Никакого предложения от «Шахтера» у меня не было и нет! Сейчас я работаю в «Аль-Айне», мой контракт заканчивается 1 июля, а дальше посмотрим».

Ранее Ребров заявил, что готов возглавить сборную Украины.