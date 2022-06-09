Сергей РЕБРОВ: «Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров признал, что что после ухода Андрея Шевченко с ним велись переговоры по поводу работы со сборной Украины:

«Конечно, велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в «Аль-Айн», но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен.

Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент. Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем. А когда со мной велись переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов».