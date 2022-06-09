Лига наций09 июня 2022, 14:20 |
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Сергей РЕБРОВ: «Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины»
Наставник «Аль-Айна» - о своем будущем
09 июня 2022, 14:20 |
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Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров признал, что что после ухода Андрея Шевченко с ним велись переговоры по поводу работы со сборной Украины:
«Конечно, велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в «Аль-Айн», но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен.
Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент. Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем. А когда со мной велись переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов».
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