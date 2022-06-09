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  4. ПСЖ хочет купить лидера защиты Интера
Франция
09 июня 2022, 08:56 |
269
0

ПСЖ хочет купить лидера защиты Интера

Милан Шкриньяр может перебраться во Францию

09 июня 2022, 08:56 |
269
0
ПСЖ хочет купить лидера защиты Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ начал переговоры о трансфере защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает RMC, словацкий футболист станет первым приобретением нового спортивного директора парижан Луиша Кампуша.

Также игрока хочет купить «Манчестер Сити», который готов включить в сделку Александра Зинченко. «Интер» хотел бы сохранить Шкриньяра, но готов рассмотреть выгодное предложение.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

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Источник RMC Sport
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