ПСЖ хочет купить лидера защиты Интера

ПСЖ начал переговоры о трансфере защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает RMC, словацкий футболист станет первым приобретением нового спортивного директора парижан Луиша Кампуша.

Также игрока хочет купить «Манчестер Сити», который готов включить в сделку Александра Зинченко. «Интер» хотел бы сохранить Шкриньяра, но готов рассмотреть выгодное предложение.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.