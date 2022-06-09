ПСЖ хочет купить лидера защиты Интера
Милан Шкриньяр может перебраться во Францию
ПСЖ начал переговоры о трансфере защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра.
Как сообщает RMC, словацкий футболист станет первым приобретением нового спортивного директора парижан Луиша Кампуша.
Также игрока хочет купить «Манчестер Сити», который готов включить в сделку Александра Зинченко. «Интер» хотел бы сохранить Шкриньяра, но готов рассмотреть выгодное предложение.
В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
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