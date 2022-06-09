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  4. Тарас КАЧАРАБА: Получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали
Лига наций
09 июня 2022, 05:20 |
323
0

Тарас КАЧАРАБА: Получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали

Защитник сборной Украины – о победе над Ирландией

09 июня 2022, 05:20 |
323
0
Тарас КАЧАРАБА: Получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Тарас Качараба поделился своими впечатлениями о победе над Ирландией в матче Лиги наций.

«Слава Богу, удалось выиграть этот матч, потому что всегда очень важно начать с победы. Относительно моего гола – немного разочарован, что его не засчитали. Первый гол за национальную сборную, еще и такой... Но хорошо, что мы завоевали три очка. Я думаю, что дело было только в офсайде, потому что я не играл руками, а сыграл в корпус. Возможно, визави не ожидал, что я позади него, довольно вальяжно упал. Я уже был нацелен на ворота, получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали.

В первые 10-15 минут присутствовало волнение из-за того, что это была первая официальная игра за национальную сборную для многих футболистов. На поле было много молодых игроков. Но все ребята справились с эмоциями. Мы готовились к игре по этой схеме. Еще во время подготовки к поединкам с Шотландией и Уэльсом мы моделировали игру соперника при атаке по схеме 5-4-1 или 3-4-3. Мы были знакомы. С каждым касанием мяча наша игра становилась все лучше, волнение исчезало. Я надеюсь, что мы претворили в жизнь все, что было задумано.

Теперь будем готовиться к следующему матчу. Все ребята хорошо себя проявили. Для тренерского штаба будет головной болью – кого ставить. Я думаю, что все, кто сегодня играл, заслуживают игры в следующих поединках».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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