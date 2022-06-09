Сборная Украины 8 июня успешно стартовала в Лиге наций, выиграв гостевой матч у команды Ирландии (1:0).

Поединок 2-го тура проходил в Дублине на стадионе Авива. Александр Петраков произвел ротацию в основном составе. В конце первого тайма Тарас Качараба издалека отправил мяч в сетку ворот, но VAR зафиксировал офсайд.

Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков на 48-й минуте. Взятие ворот получилось курьезным: после навеса с фланга со штрафного никто не коснулся мяча в штрафной.

В другом матче группы Шотландия дома победила Армению (2:0). После двух туров в группе по 3 очка набрали Украину, Шотландию, Армению, а у Ирландии зачетных баллов нет. Однако одна игра 1-го тура между Шотландией и Украиной перенесена на сентябрь.

ФОТО. Сине-желтая победа в Дублине. Лучшие моменты: Ирландия – Украина