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  4. ФОТО. Сине-желтая победа в Дублине. Лучшие моменты: Ирландия – Украина
Лига наций
09 июня 2022, 06:45 | Обновлено 09 июня 2022, 07:07
1487
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ФОТО. Сине-желтая победа в Дублине. Лучшие моменты: Ирландия – Украина

Смотрите фотогалерею поединка 2-го тура Лиги наций

09 июня 2022, 06:45 | Обновлено 09 июня 2022, 07:07
1487
1
ФОТО. Сине-желтая победа в Дублине. Лучшие моменты: Ирландия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины 8 июня успешно стартовала в Лиге наций, выиграв гостевой матч у команды Ирландии (1:0).

Поединок 2-го тура проходил в Дублине на стадионе Авива. Александр Петраков произвел ротацию в основном составе. В конце первого тайма Тарас Качараба издалека отправил мяч в сетку ворот, но VAR зафиксировал офсайд.

Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков на 48-й минуте. Взятие ворот получилось курьезным: после навеса с фланга со штрафного никто не коснулся мяча в штрафной.

В другом матче группы Шотландия дома победила Армению (2:0). После двух туров в группе по 3 очка набрали Украину, Шотландию, Армению, а у Ирландии зачетных баллов нет. Однако одна игра 1-го тура между Шотландией и Украиной перенесена на сентябрь.

ФОТО. Сине-желтая победа в Дублине. Лучшие моменты: Ирландия – Украина

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Источник Sport.ua
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0665826283
Захист динамо не вразив , а розчарував ! Окрім Миколенка  , Супер захисник ! 
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