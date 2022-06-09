Тарас КАЧАРАБА: «Всегда важно начать с победы»

Защитник сборной Украины Тарас Качараба прокомментировал победу 1:0 над Ирландией в Лиге наций и свой незасчитанный гол:

«Слава Богу, что сегодня удалось выиграть этот матч. Он был очень важен, всегда важно начать с победы. А на счет гола – конечно, немного разочаровался, что не засчитали. Первый гол за сборную – еще какой! Но слава Богу, что мы сегодня победили, завоевали три очка».