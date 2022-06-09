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  4. Тарас КАЧАРАБА: «Всегда важно начать с победы»
Лига наций
09 июня 2022, 00:30 | Обновлено 09 июня 2022, 01:17
147
0

Тарас КАЧАРАБА: «Всегда важно начать с победы»

Защитник сборной Украины – о матче против Ирландии

09 июня 2022, 00:30 | Обновлено 09 июня 2022, 01:17
147
0
Тарас КАЧАРАБА: «Всегда важно начать с победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Защитник сборной Украины Тарас Качараба прокомментировал победу 1:0 над Ирландией в Лиге наций и свой незасчитанный гол:

«Слава Богу, что сегодня удалось выиграть этот матч. Он был очень важен, всегда важно начать с победы. А на счет гола – конечно, немного разочаровался, что не засчитали. Первый гол за сборную – еще какой! Но слава Богу, что мы сегодня победили, завоевали три очка».

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Тарас Качараба сборная Украины по футболу Лига наций Ирландия - Украина сборная Ирландии по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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