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Лига наций
09 июня 2022, 00:14 | Обновлено 09 июня 2022, 00:21
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0

ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда

Сборная Украины выиграла в Лиге наций матч против команды Ирландии

09 июня 2022, 00:14 | Обновлено 09 июня 2022, 00:21
150
0
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины выиграла в Лиге наций 2022/23 матч второго тура против команды Ирландии.

В конце первого тайма Тарас Качараба издалека отправил мяч в сетку ворот, но VAR зафиксировал офсайд в эпизоде незадолго до того.

Незасчитанный гол Качарабы, 37 мин.

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Источник Sport.ua
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