ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда

Сборная Украины выиграла в Лиге наций 2022/23 матч второго тура против команды Ирландии.

В конце первого тайма Тарас Качараба издалека отправил мяч в сетку ворот, но VAR зафиксировал офсайд в эпизоде незадолго до того.

Незасчитанный гол Качарабы, 37 мин.