Лига наций09 июня 2022, 00:14 | Обновлено 09 июня 2022, 00:21
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ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Сборная Украины выиграла в Лиге наций матч против команды Ирландии
09 июня 2022, 00:14 | Обновлено 09 июня 2022, 00:21
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Сборная Украины выиграла в Лиге наций 2022/23 матч второго тура против команды Ирландии.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
В конце первого тайма Тарас Качараба издалека отправил мяч в сетку ворот, но VAR зафиксировал офсайд в эпизоде незадолго до того.
Незасчитанный гол Качарабы, 37 мин.
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