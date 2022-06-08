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  4. Манчестер Юнайтед предложил своего хавбека Роме
Англия
08 июня 2022, 22:20 |
768
0

Манчестер Юнайтед предложил своего хавбека Роме

Донни Ван де Бек может продолжить карьеру в Италии

08 июня 2022, 22:20 |
768
0
Манчестер Юнайтед предложил своего хавбека Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни Ван де Бек

«Манчестер Юнайтед» предложил «Роме» подписать своего полузащитника Донни Ван де Бека. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ван де Бек после перехода в «Манчестер Юнайтед» так и не смог проявить себя. Вторую половину нынешнего сезона он провел в аренде в «Эвертоне».

Бан де Бек – не единственный полузащитник «Манчестер Юнайтед», который может нынешним летом перебраться в «Рому». Римляне близки к подписанию Неманьи Матича.

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