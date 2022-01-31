Новый одноклубник Миколенко. Эвертон арендовал хавбека Манчестер Юнайтед

«Эвертон» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бека. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Для Ван де Бека переход в «Эвертон» - шанс получить стабильную игровую практику. В первой половине нынешнего сезона в составе «Манчестер Юнайтед» 24-летний голландец принял участие в 8 матчах АПЛ (1 гол), и суммарно провел на поле всего 68 минут.

Также сегодня «Эвертон» назначил на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.