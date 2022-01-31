Новый одноклубник Миколенко. Эвертон арендовал хавбека Манчестер Юнайтед

Донни Ван де Бек стал игроком «Эвертона»

  • 31.01.2022 21:14
  • 2608 просмотров
  • 2 комментария
Новый одноклубник Миколенко. Эвертон арендовал хавбека Манчестер Юнайтед
© ФК Эвертон. Донни Ван де Бек

«Эвертон» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бека. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Для Ван де Бека переход в «Эвертон» - шанс получить стабильную игровую практику. В первой половине нынешнего сезона в составе «Манчестер Юнайтед» 24-летний голландец принял участие в 8 матчах АПЛ (1 гол), и суммарно провел на поле всего 68 минут.

Также сегодня «Эвертон» назначил на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Источник — ФК Эвертон

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Empty, 31.01.2022 21:50
    0
    Підсилення топове ..
    Взагалі не розумію чому не давали шансу в мю йому
    Ссылка
    online
    Умник, 31.01.2022 21:35
    0
    Бомба
    Ссылка
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