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  4. Рома в шаге от подписания хавбека Манчестер Юнайтед
Италия
07 июня 2022, 15:02 |
640
0

Рома в шаге от подписания хавбека Манчестер Юнайтед

Неманья Матич продолжит карьеру в Италии

07 июня 2022, 15:02 |
640
0
Рома в шаге от подписания хавбека Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

«Рома» близка к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Медосмотр для Матича запланирован на июль. Стороны уже согласовали контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

Приглашение Матича – личная инициатива главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Ранее он уже работал с 33-летним сербом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Неманья Матич Манчестер Юнайтед Рома Рим Жозе Моуриньо Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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