Рома в шаге от подписания хавбека Манчестер Юнайтед

«Рома» близка к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Медосмотр для Матича запланирован на июль. Стороны уже согласовали контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

Приглашение Матича – личная инициатива главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Ранее он уже работал с 33-летним сербом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».