Италия07 июня 2022, 15:02 |
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Рома в шаге от подписания хавбека Манчестер Юнайтед
Неманья Матич продолжит карьеру в Италии
07 июня 2022, 15:02 |
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«Рома» близка к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Медосмотр для Матича запланирован на июль. Стороны уже согласовали контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на год.
Приглашение Матича – личная инициатива главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Ранее он уже работал с 33-летним сербом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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