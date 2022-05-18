Италия18 мая 2022, 16:25 |
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Рома нацелилась на хавбека Манчестер Юнайтед
Неманья Матич может продолжить карьеру в Италии
18 мая 2022, 16:25 |
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«Рома» попытается во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.
В услугах 33-летнего серба заинтересован лично главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. Португалец ранее уже работал с Матичем в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Матича 4 ассиста в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 6 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.
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