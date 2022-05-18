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  4. Рома нацелилась на хавбека Манчестер Юнайтед
Италия
18 мая 2022, 16:25 |
214
0

Рома нацелилась на хавбека Манчестер Юнайтед

Неманья Матич может продолжить карьеру в Италии

18 мая 2022, 16:25 |
214
0
Рома нацелилась на хавбека Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

«Рома» попытается во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.

В услугах 33-летнего серба заинтересован лично главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. Португалец ранее уже работал с Матичем в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Матича 4 ассиста в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 6 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Рома Рим Неманья Матич Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо
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Источник Calciomercato
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