Рома нацелилась на хавбека Манчестер Юнайтед

«Рома» попытается во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.

В услугах 33-летнего серба заинтересован лично главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. Португалец ранее уже работал с Матичем в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Матича 4 ассиста в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 6 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.