Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче с Уэльсом ребята отдали все силы»

Украинский специалист прокомментировал поражение сборной Украины (0:1) в поединке плей-офф отбора на чемпионат мира с Уэльсом.

«Очень больно, но это футбол. Было видно, что ребята отдали все силы, поэтому не нужно бросать много стрел в сторону футболистов и тренерского штаба. Они сделали все возможное.

Нужно ли было освежить состав на Уэльс? Я не буду обсуждать действия Саши Петракова. Он тренер и лучше все видит, чем я со стороны. Я ему полностью доверяю и знаю, что он делал то, что должен делать», - сказал Юрий Вернидуб.