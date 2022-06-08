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Чемпионат мира
08 июня 2022, 17:42 | Обновлено 08 июня 2022, 19:40
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0

Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче с Уэльсом ребята отдали все силы»

Экс-наставник «Шерифа» – о поражении сборной Украины Уэльсу

08 июня 2022, 17:42 | Обновлено 08 июня 2022, 19:40
515
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче с Уэльсом ребята отдали все силы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский специалист прокомментировал поражение сборной Украины (0:1) в поединке плей-офф отбора на чемпионат мира с Уэльсом.

«Очень больно, но это футбол. Было видно, что ребята отдали все силы, поэтому не нужно бросать много стрел в сторону футболистов и тренерского штаба. Они сделали все возможное.

Нужно ли было освежить состав на Уэльс? Я не буду обсуждать действия Саши Петракова. Он тренер и лучше все видит, чем я со стороны. Я ему полностью доверяю и знаю, что он делал то, что должен делать», - сказал Юрий Вернидуб.

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Источник FanDay
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