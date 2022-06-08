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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс? В этой жизни может быть все, что угодно»
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 17:30 | Обновлено 08 июня 2022, 17:33
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс? В этой жизни может быть все, что угодно»

Пока наставник на фронте и не исключает, что будет там до победы над оккупантами

08 июня 2022, 17:30 | Обновлено 08 июня 2022, 17:33
300
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс? В этой жизни может быть все, что угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский специалист рассказал о разрыве контракта с «Шерифом», дальнейших планах после службы в ВСУ и прокомментировал интерес со стороны «Кривбасса».

О разрыве контракта с «Шерифом»: «Это было наше общее решение. Я сказал руководству, что пока не могу туда вернуться. Как туда сейчас возвращаться? Никто не будет ждать. Команду нужно готовить к следующему сезону, матчам Лиги чемпионов. Я считаю, что поступил очень правильно. Если сейчас получится где-нибудь поработать, то лучше я останусь здесь и буду работать в Украине».

О дальнейших планах: «Посмотрим. Планы есть, но пока я нахожусь в ВСУ и не знаю, как будет дальше. Если мне дадут возможность – поработаю, если нет – буду здесь [на фронте] до конца, до нашей победы».

Об интересе «Кривбасса»: «В этой жизни может быть все, что угодно. Но на сегодняшний день я нахожусь в своем подразделении. Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы была какая-то конкретика. Разговоры могут идти разные, но пока я нахожусь в ВСУ».

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Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом
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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
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Источник FanDay
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Andre Chil
Такого тренера, до збірної можна запрошувати, а Кривбас, на мою думку, взагалі буде радий бачити, на тренерському місточку
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