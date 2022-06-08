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  4. Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 16:32 | Обновлено 08 июня 2022, 16:35
389
0

Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом

Наставник уже провел переговоры с клубом

08 июня 2022, 16:32 | Обновлено 08 июня 2022, 16:35
389
0
Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб близок к заключению контракта с «Кривбассом». По данным источника, тренер уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество. Стороны близки к тому, чтобы договориться по контракту.

На данный момент тренировочным процессом руководит бывший главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько, под руководством которого команда начинала прошлый сезон.
 
Сегодня стало известно о том, что Вернидуб покинул должность главного тренера «Шерифа», вместе с которым наставник выиграл чемпионат Молдовы и впервые в истории клуба вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

После начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.

«Кривбасс» вышел в украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге (прошлый сезон был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину).

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Источник Sportarena
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