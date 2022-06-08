Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом

Юрий Вернидуб близок к заключению контракта с «Кривбассом». По данным источника, тренер уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество. Стороны близки к тому, чтобы договориться по контракту.

На данный момент тренировочным процессом руководит бывший главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько, под руководством которого команда начинала прошлый сезон.



Сегодня стало известно о том, что Вернидуб покинул должность главного тренера «Шерифа», вместе с которым наставник выиграл чемпионат Молдовы и впервые в истории клуба вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

После начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.

«Кривбасс» вышел в украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге (прошлый сезон был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину).