Гасперини останется в Аталанте. Он предложил три варианта развития клуба

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что не покинет клуб этим летом. Ранее появлялась информация, что тренер подаст в отставку.

«Вчера вышли сообщения по поводу предстоящей отставки. Со мной никто не говорил об этом. Я никогда не отступал. Я не ухожу сегодня.

Но клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на многих компонентах.

Я вижу три пути. Первый – искать усиление, топ-футболистов, который сразу смогут поднять ценность нашей команды.

Или же мы стремимся к омоложению состава. В этом смысле нам нужно ценить таких игроков, как Джорджо Скальвини и Тен Копмейнерс.

Другой способ – делать либо мало, либо совсем ничего не делать, оставаться там, где мы находимся», - сказал Гасперини.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. При нем команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.