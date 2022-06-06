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  4. Гасперини завтра может покинуть Аталанту
Италия
06 июня 2022, 22:39 |
1359
0

Гасперини завтра может покинуть Аталанту

Клуб Руслана Малиновского может потерять главного тренера

06 июня 2022, 22:39 |
1359
0
Гасперини завтра может покинуть Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Гасперини созвал на завтра внеочередную пресс-конференцию. По мнению СМИ, на ней Гасперини объявит о своем уходе из «Аталанты».

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. При нем команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.

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Источник Sport Mediaset
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