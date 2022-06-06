Гасперини завтра может покинуть Аталанту

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Гасперини созвал на завтра внеочередную пресс-конференцию. По мнению СМИ, на ней Гасперини объявит о своем уходе из «Аталанты».

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. При нем команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.