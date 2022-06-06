Италия06 июня 2022, 22:39 |
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Гасперини завтра может покинуть Аталанту
Клуб Руслана Малиновского может потерять главного тренера
06 июня 2022, 22:39 |
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Гасперини созвал на завтра внеочередную пресс-конференцию. По мнению СМИ, на ней Гасперини объявит о своем уходе из «Аталанты».
Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. При нем команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.
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