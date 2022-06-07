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  4. МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 11:08 | Обновлено 07 июня 2022, 11:52
878
0

МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»

Известный специалист высказался о результатах национальной команды

07 июня 2022, 11:08 | Обновлено 07 июня 2022, 11:52
878
0
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал победу Украины над Шотландией (3:1) и поражение от Уэльса (0:1) в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«С Шотландией шла хорошая игра, у соперника не было шансов. С Уэльсом сказалась наша старая болезнь — вторую игру мы всегда проводим хуже, чем первую. Я не говорю, что мы плохо сыграли, но той игры, что была с Шотландией, к сожалению, не было. Помимо гола, у Уэльса было еще два стопроцентных момента. У нас тоже были шансы, но мы не забили.

С Уэльсом, думаю, что Мудрик должен был играть в основе. Вроде, мы и играли неплохо, и контролировали мяч, но один в один никто не обыгрывал. Нужно было вносить креатив вперед. Мудрик бы тут очень помог.

Довбик очень хорошо вышел на замену с Шотландией. По крайней мере, тайм с Уэльсом нужно было ему дать. Он умеет обыграть один в один, причем делает это легко. Валлийцы просто стояли у своей штрафной площадки и отбивались, но у нас не нашлось игрока, который может разрушить их оборонительные редуты.

Но это мое мнение. Главный тренер, наверное, руководствовался тем, что победный состав не меняют. У нас было преимущество, нужно было их просто добить. Сборная Уэльса ничего собой не представляет. 

Однозначно надо потихоньку омолаживать состав. У нас очень большие проблемы в опорной зоне. Дай бог Степаненко здоровья, чтобы он мог еще хотя бы пару лет поиграть. Но уже сейчас нужно искать ему замену. Видно, что Сидорчук не тянет. Также у нас есть проблемы с правым защитником.

Из молодежи очень хорошо выглядят Пихаленок, Судаков, Мудрик. Их нужно смелее подключать в основу, тем более сейчас будем играть матчи Лиги наций. Также нужно давать больше времени Довбику. 

Костяк у сборной очень хорош, поэтому надо сейчас где-то омолаживать команду. Вон у сборной Испании играют практически все пацаны и показывают хороший футбол. Они смело идут на такие эксперименты и нам надо не отставать», - сказал Маркевич. 

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Источник FanDay
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