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Лига наций
Ирландия
08.06.2022 21:45 - : -
УКРАИНА
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Лига наций
07 июня 2022, 08:51 | Обновлено 07 июня 2022, 08:54
870
0

Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июня в 21:45 поединок 2-го тура Лиги наций

07 июня 2022, 08:51 | Обновлено 07 июня 2022, 08:54
870
0
Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.

Поединок состоится 8 июня в Дублине на стадионе «Авива», начало – в 21:45 по Киеву.

На игре будет работать судейская бригада из Словакии. Главным арбитром выступит Филипп Глова, на линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Эккель, четвертый арбитр – Михал Оценаш.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообещал ротацию по сравнению с матчами квалификации ЧМ-2022 против Шотландии (3:1) и Уэльса (0:1).

  • Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

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Источник Sport.ua
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