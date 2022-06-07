Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июня в 21:45 поединок 2-го тура Лиги наций
Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.
Поединок состоится 8 июня в Дублине на стадионе «Авива», начало – в 21:45 по Киеву.
На игре будет работать судейская бригада из Словакии. Главным арбитром выступит Филипп Глова, на линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Эккель, четвертый арбитр – Михал Оценаш.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообещал ротацию по сравнению с матчами квалификации ЧМ-2022 против Шотландии (3:1) и Уэльса (0:1).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.
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