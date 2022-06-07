Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.

Поединок состоится 8 июня в Дублине на стадионе «Авива», начало – в 21:45 по Киеву.

На игре будет работать судейская бригада из Словакии. Главным арбитром выступит Филипп Глова, на линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Эккель, четвертый арбитр – Михал Оценаш.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообещал ротацию по сравнению с матчами квалификации ЧМ-2022 против Шотландии (3:1) и Уэльса (0:1).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.