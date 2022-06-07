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Лига наций
Сербия
05.06.2022, FT 4 : 1
Словения
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Лига наций
07 июня 2022, 08:57 |
115
0

Сербия – Словения – 4:1. Разгром в Белграде. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

07 июня 2022, 08:57 |
115
0
Сербия – Словения – 4:1. Разгром в Белграде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций B.

Сербия в домашнем поединке разгромила Словению (4:1).

Лига наций B

2-й тур, 5 июня

21:45. Сербия – Словения – 4:1

Голы: Митрович, 24, Милинкович-Савич, 56, Йович, 85, Радоньич, 90+2 – Стоянович, 30.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Сербия).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Сербия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Стоянович (Словения).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Сербии по футболу сборная Словении по футболу
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Источник Sport.ua
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