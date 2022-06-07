Лига наций07 июня 2022, 08:57 |
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Сербия – Словения – 4:1. Разгром в Белграде. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
07 июня 2022, 08:57 |
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5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций B.
Сербия в домашнем поединке разгромила Словению (4:1).
Лига наций B
2-й тур, 5 июня
21:45. Сербия – Словения – 4:1
Голы: Митрович, 24, Милинкович-Савич, 56, Йович, 85, Радоньич, 90+2 – Стоянович, 30.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Сербия).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Сербия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Стоянович (Словения).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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