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Лига наций
Сербия
05.06.2022 21:45 - : -
Словения
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Лига наций
05 июня 2022, 00:25 |
11
0

Сербия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Битва аутсайдеров на старте

05 июня 2022, 00:25 |
11
0
Сербия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 июня, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится матч второго тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги B4 сыграют Сербия и Словения. Стартовый свисток рефери Хесуса Хиля Мансано из Дон-Бенито (Испания) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сербия


Уже не первый год футбольные эксперты по всему миру акцентируют внимание на прекрасном поколении футболистов, которых удалось произвести на свет сербской школе, однако к достижению серьезных высот очередной созыв под руководством Драгана Стойковича все еще не выглядит качественно подготовленным. Во всяком случае, обыграть не менее талантливых соперников из Норвегии в стартовом туре очередного розыгрыша Лиги наций УЕФА «белые орлы» не смогли (0:1). При этом, для них это был домашний поединок, что не сулит ничего хорошего в дальнейшей сетке турнира.

В совокупности с присутствием Швеции в квартете, задача выхода в следующий дивизион для сербов после того поражения усложнилась многократно. Команде Стойковича за время июньской паузы еще предстоит совершить выезд в Словению, что делает предстоящий домашний матч куда более важным в плане дальнейших перспектив. Фактически, проигравшая сторона рискует не только остаться в дивизионе B, но и в последствии может опуститься в более низкую лигу.

Словения


Словенская национальная команда свою стартовую игру в турнире проиграла Швеции на своем поле (0:2), поэтому на данный момент находится даже в более плохой ситуации в турнирной таблице, чем будущие соперники. Кадровый потенциал коллектива Матиаса Кека выглядит наиболее скромным среди всех участников квартета, поэтому совершенно не удивительно, что именно ему пророчили вылет в лигу C по итогам очередного розыгрыша. Очевидно, что Словения не намерена возвращаться туда, откуда с боями вырывалась в прошлом году.

Примечательно, что и для Сербии, и для Словении, в последнее время присущ малорезультативный футбол, поэтому в их очном противостоянии никто не будет ожидать увлекательной перестрелки. Однако футболисты Кека еще во время неудачного для них отбора на чемпионат мира в Катаре показали, что могут бросить все силы на отдельно взятый матч с повышенным уровнем ответственности, а гостевая игра против Сербии как раз видится таковым.

Ориентировочные составы


Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Костич, Гудель, Лукич, Лазович – С. Милинкович-Савич, Тадич – Митрович.

Словения: Облак – Блажич, Бийол, Мевля – Сикошек, Куртич, Церин, Стоянович – Зайц – Шпорар, Шешко.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке англичанам удастся нарушить не самую лучшую в плане результативности статистику визитов в Венгрию. Нашей ставкой будет позиция – Словения не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 3.65 по линии Parimatch.

5 июня, воскресенье

Сербия – Словения
Белград. «Райко Митич». 21:45
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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