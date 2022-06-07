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  4. Бавария готова заплатить за Мане 35 миллионов евро
Германия
07 июня 2022, 04:31 |
69
0

Бавария готова заплатить за Мане 35 миллионов евро

Мюнхенский клуб увеличил свое предложение

07 июня 2022, 04:31 |
69
0
Бавария готова заплатить за Мане 35 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» собирается в ближайшее время оформить трансфер лидера «Ливерпуля» Садио Мане.

Ранее немецкий клуб предложил за футболиста около 30 млн евро, но мерсисайдцы отказались. Теперь, как сообщают источники, «Бавария» намерена улучшить предложение до 35 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Мане 16 голов и 2 ассиста в 34 матчах АПЛ.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

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Ливерпуль трансферы Бавария Садио Мане
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Источник Sky Germany
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