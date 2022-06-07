Бавария готова заплатить за Мане 35 миллионов евро

«Бавария» собирается в ближайшее время оформить трансфер лидера «Ливерпуля» Садио Мане.

Ранее немецкий клуб предложил за футболиста около 30 млн евро, но мерсисайдцы отказались. Теперь, как сообщают источники, «Бавария» намерена улучшить предложение до 35 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Мане 16 голов и 2 ассиста в 34 матчах АПЛ.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.