Англия06 июня 2022, 01:28 | Обновлено 06 июня 2022, 02:08
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Ливерпуль отклонил предложение Баварии по трансферу Мане
Мюнхенский клуб предлагал за 30-летнего сенегальца 24,5 млн евро
06 июня 2022, 01:28 | Обновлено 06 июня 2022, 02:08
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«Ливерпуль» не стал принимать первое предложение «Баварии» о приобретении нападающего Садио Мане.
По данным источника, мюнхенский клуб предлагал за 30-летнего сенегальца €24,5 млн и еще €4,6 млн в зависимости от спортивных достижений футболиста.
В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.
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