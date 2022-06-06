Ливерпуль отклонил предложение Баварии по трансферу Мане

«Ливерпуль» не стал принимать первое предложение «Баварии» о приобретении нападающего Садио Мане.

По данным источника, мюнхенский клуб предлагал за 30-летнего сенегальца €24,5 млн и еще €4,6 млн в зависимости от спортивных достижений футболиста.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.