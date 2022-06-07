Ювентус даст Погба 10-й номер. О переходе вскоре объявят официально
Французский хавбек вернется в Турин
«Ювентус» готовится в ближайшее время подписать игрока сборной Франции Поля Погба. Отмечается, что клуб подготовил игроку 10-й номер.
О подписании бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» должны объявить в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, зарплата Поля Погба в «Ювентусе» составит 8 млн евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Ранее Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.
В сезоне 2021/22 Поль сыграл за МЮ 27 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Погба готовы подписать ПСЖ и «Реал».
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