Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус даст Погба 10-й номер. О переходе вскоре объявят официально
Италия
07 июня 2022, 01:41 |
62
0

Ювентус даст Погба 10-й номер. О переходе вскоре объявят официально

Французский хавбек вернется в Турин

07 июня 2022, 01:41 |
62
0
Ювентус даст Погба 10-й номер. О переходе вскоре объявят официально
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» готовится в ближайшее время подписать игрока сборной Франции Поля Погба. Отмечается, что клуб подготовил игроку 10-й номер.

О подписании бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» должны объявить в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, зарплата Поля Погба в «Ювентусе» составит 8 млн евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Ранее Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/22 Поль сыграл за МЮ 27 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Погба готовы подписать ПСЖ и «Реал».

По теме:
Де Лигт готов продлить контракт с Ювентусом при одном условии
Ди Мария надеется перейти в Барселону
Фабио КАННАВАРО: «Погба не принесет пользы Ювентусу»
Ювентус трансферы Поль Погба
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией
Футбол | 07 июня 2022, 01:15 0
Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией
Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией

Старт поединка Лиги наций в Вене был задержан из-за проблем с освещением

ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
Футбол | 06 июня 2022, 12:10 3
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити

С такого ракурса повтор мы еще не видели

Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Теннис | 06.06.2022, 21:30
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Без игроков НБА. Объявлен состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023
Баскетбол | 07.06.2022, 01:00
Без игроков НБА. Объявлен состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023
Без игроков НБА. Объявлен состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Футбол | 06.06.2022, 12:44
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
05.06.2022, 11:45
Война
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
05.06.2022, 17:35 7
Футбол
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
06.06.2022, 13:22 4
Футбол
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 161
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Мы с Хейни сделаем это снова»
Джордж КАМБОСОС: «Мы с Хейни сделаем это снова»
05.06.2022, 09:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем