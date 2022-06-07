Ювентус даст Погба 10-й номер. О переходе вскоре объявят официально

«Ювентус» готовится в ближайшее время подписать игрока сборной Франции Поля Погба. Отмечается, что клуб подготовил игроку 10-й номер.

О подписании бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» должны объявить в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, зарплата Поля Погба в «Ювентусе» составит 8 млн евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Ранее Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/22 Поль сыграл за МЮ 27 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Погба готовы подписать ПСЖ и «Реал».