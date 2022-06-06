Чемпионат мира06 июня 2022, 18:54 | Обновлено 06 июня 2022, 19:03
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Михаил МУДРИК: «Наши воины и все украинцы заслуживали победу»
Вингер сборной Украины – о поражении от Уэльса
06 июня 2022, 18:54 | Обновлено 06 июня 2022, 19:03
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Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал поражение от национальной команды Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
«Наши болельщики, наши воины и вообще все украинцы заслуживали победу. К сожалению, сегодня мы не смогли подарить вам эту победу, но все надеемся, что наша победа еще впереди. Спасибо», - написал Мудрик.
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