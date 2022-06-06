Михаил МУДРИК: «Наши воины и все украинцы заслуживали победу»

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал поражение от национальной команды Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Наши болельщики, наши воины и вообще все украинцы заслуживали победу. К сожалению, сегодня мы не смогли подарить вам эту победу, но все надеемся, что наша победа еще впереди. Спасибо», - написал Мудрик.