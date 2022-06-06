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  4. Михаил МУДРИК: «Наши воины и все украинцы заслуживали победу»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 18:54 | Обновлено 06 июня 2022, 19:03
166
0

Михаил МУДРИК: «Наши воины и все украинцы заслуживали победу»

Вингер сборной Украины – о поражении от Уэльса

06 июня 2022, 18:54 | Обновлено 06 июня 2022, 19:03
166
0
Михаил МУДРИК: «Наши воины и все украинцы заслуживали победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал поражение от национальной команды Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Наши болельщики, наши воины и вообще все украинцы заслуживали победу. К сожалению, сегодня мы не смогли подарить вам эту победу, но все надеемся, что наша победа еще впереди. Спасибо», - написал Мудрик.

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