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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мечта была так близко…»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 18:16 | Обновлено 06 июня 2022, 19:04
586
2

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мечта была так близко…»

Хавбек сборной Украины – о непопадании на Мундиаль

06 июня 2022, 18:16 | Обновлено 06 июня 2022, 19:04
586
2
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мечта была так близко…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал поражение от национальной команды Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Это была мечта, и она была так близко… Но она никуда не делась, она остается с нами на следующий раз. И пока мы выходим на футбольное поле, мы будем всегда биться за нее.

Потому что этого заслуживает Украина. Этого заслуживает украинский народ. Верю, что все наши великие победы еще впереди. Слава Украине!» - написал Цыганков.

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Нужно было забивать. Моментов было предостаточно.
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