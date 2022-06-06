ТОП-10 болельщицких разочарований

Боль, пронизавшая болельщицкое сообщество после поражения нашей сборной от валлийцев в решающем поединке за право квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в Катаре, заставила блогера Sport.ua вспомнить подобные фиаско, которые были восприняты не менее тяжело.

Конечно, камень с души из-за кардиффского поражения сине-желтых сбросить непросто. Впрочем, разочарований-аналогов в своей болельщицкой истории я нашел немало и расставил их по степени болезненности собственных переживаний. Замечу, что подавляющее большинство из них приходится на времена, когда я еще не сделал выбор в пользу журналистской работы, поэтому эмоциональнее воспринимал футбольную действительность и меньше погружался в поиск причин неуспехов моих любимцев.

1. 22.04. 1987. ½ финала Кубка чемпионов. «Динамо» (Киев) – «Порту» – 1:2.

О, этот матч уверенно лидирует в моем грустном хит-параде. На моей памяти, это – наибольший ажиотаж перед футболом в Киеве. Поговаривали о 2 млн заявок на билеты на ту игру! И киевляне действительно казались фаворитами двухматчевого противостояния, несмотря на поражение со счетом 1:2 в Порту. Однако два пропущенных на старте гола крайне усложнили задание динамовцев. Быстрый ответный мяч Алексея Михайличенко так и остался единственным для киевлян в той игре. Не назначенный в ворота гостей чистый пенальти в первом тайме, как по мне, немного подавил атакующие старания киевлян. Вероятно, именно тогда подумал, что достичь необходимого счета сегодня будет не по силам. Хотя в целом в тот вечер динамовцы нанесли 29 ударов по воротам соперника! Но не засчитанный из-за мнимого офсайда гол Олега Блохина в Порту и нефиксация фола на игроке «Динамо» в штрафной площади соперника в Киеве – и имеем 1:2, 1:2 вместо 2:2, 2:2.

2. 15.06.1986. 1/8 финала чемпионата мира. СССР – Бельгия – 3:4

В год Чернобыльской катастрофы я немало поездил по Союзу. Матчи мексиканского мундиаля смотрел в Юрмале (СССР – Венгрия, СССР – Франция), Таллинне (СССР – Канада) и Москве (СССР – Бельгия). Бельгийское фиаско в прямой трансляции не показывали, и я лелеял надежду посмотреть вечером в записи игру, не зная ее итога. Да где там! В тот день буквально все судачили об этом! Некоторые москвичи злорадствовали (сборная почти полностью состояла из киевлян), некоторые грустили не меньше поклонников киевского футбола, предприимчивые московские старички просили за номинально 3-копеечный «Советский спорт» 25 копеек, используя сумасшедший интерес к футболу для своей пользы. Так или иначе, но сберечь свое незнание до вечера я не смог. Справедливо ли поражение? Уже много лет спустя, немало раз пересматривая матч, пришел к выводу: все-таки бельгийцы заслуживали победы. Как бы ни было горько это осознавать, ведь наш предматчевый фаворитизм был несомненным. И да, команда Лобановского действительно могла тогда достичь значительных вершин на мундиале…

3. 25.06.1988. Финал Euro-88. СССР – Нидерланды – 0:2

Не могу сказать, что та сборная под началом Лобановского выглядела бесспорным фаворитом, но наши надежды на чемпионство были небезосновательными. К сожалению, обладатель «Золотого мяча»-1986 Игорь Беланов не реализовал пенальти, в то же время, Марко ван Бастен забил сумасшедший гол, и наша мечта о «золоте» растаяла в мюнхенском воздухе.

4. 15.04.1989. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) – 1:4

Это был единственный домашний матч киевлян в том сезоне, который я не посетил. Куча малообъяснимых ошибок динамовской защиты стала причиной разгромного поражения на своем поле в советском классико и словно послужила зачином всему неудачному сезону для команды Лобановского.

5. 23.10.1989. Чемпионат СССР. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Киев) – 2:1

Эпилог того самого сезона-89. «Спартак» мчал к чемпионству и, чтобы его добыть досрочно, должен был выигрывать у киевлян. Игра катилась к ничейному итогу, но чудо-удар со штрафного Валерия Шмарова под занавес встречи поставил чемпионскую точку для красно-белых в том сезоне. Припоминаю, после матча пошел за продуктами в гастроном, носивший название «Центральный», но располагавшийся близ станции метро «Шулявская» (тогда еще – завод «Большевик»), и бесцельно бродил по Шулявке добрых пару часов, чтобы прийти в себя – настолько большим было разочарование.

6. 27.03.1988. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) – 1:2

Впечатляющее преимущество киевлян в течение всей игры, особенно в первом тайме (после него хозяева выигрывали – 1:0) и провалы вратаря Александра Жидкова после перерыва. Как следствие, болезненное поражение на глазах родной 100-тысячной аудитории.

7. 18.03.1998. ¼ финала Лиги чемпионов. «Динамо» (Киев) – «Ювентус» – 1:4

Шансы киевлян на выход в полуфинал после выездных 1:1 представлялись вполне реальными. Но все-таки игрового тонуса подопечным Валерия Лобановского не хватило – март! Физически динамовцы продержались полтора тайма, а потом сдали, и мечты о полуфинале остались мечтами. Припоминаю слезы девушек в динамовских шарфиках – моих соседок на трибунах – и их брань в адрес Зинедина Зидана. В то же время, отмечу, что, несмотря на 100-тысячную аудиторию на «Олимпийском», поддержка динамовцев в тот вечер не была уж слишком зажигательной, как это ни парадоксально. Зимняя прохлада побудила немалое количество зрителей согреться спиртными напитками, и в середине второго тайма многим из них просто не по силам было гнать любимцев вперед из-за принятого на грудь крепчайшего алкоголя.

8. 21.04.1999. ½ финала Лиги чемпионов. «Бавария» – «Динамо» (Киев) – 1:0

Конечно, домашние 3:3 не обещали легкой жизни в Мюнхене, но надежды на выездную победу болельщики киевлян лелеяли, чего уж там. И шансы добыть ее были. Помешал этим благим намерениям чудо-гол Марио Баслера и неточность динамовцев на завершающей стадии атак. Мечты о победном требле (чемпионство и национальный Кубок в том сезоне динамовцы добыли вполне уверенно) были разбиты.

9. 17.11.1999. Плей-офф к Euro-2000. Украина – Словения – 1:1

Лютый 7-градусный мороз, метель, ветер, пробирающий до косточек, к сожалению, не стали нашими союзниками в борьбе за право поехать на Euro-2000. Узнав, что в стыках нам выпала сборная Словении, многие из наших болельщиков произнесли: повезло. Но «счастливый» жребий на практике выдался трагическим. После выездного поражения со счетом 1:2 сине-желтые не смогли удержать вожделенные 1:0 дома, пропустив таки от словенцев роковой гол. Тогда в высший европейский футбольный свет попали не мы, а подопечные Сречко Катанеца. А 70-тысячная аудитория на «Олимпийском» не скрывала своего отчаяния.

10. 14.04.2011. ¼ финала Лиги Европы. «Брага» – «Динамо» (Киев) – 0:0

Киевлян считали тогда едва ли не главными фаворитами Лиги Европы. Домашняя результативная ничья – не лучший багаж для путешествия на ответный матч. Но все-таки, получив численное преимущество уже на 30-й минуте, киевляне имели все шансы пройти дальше. К сожалению, хорошие возможности подопечные Юрия Семина упустили, и мечта о еврокубке не осуществилась и в тот раз.

***

Были и другие футбольные разочарования. В частности, проигрышный для украинской команды Суперкубок УЕФА в 1987 г. «Динамо» (Киев) – «Стяуа». Игра состоялась 24 февраля, и через 35 лет эта дата станет для нашего народа куда более трагической. Тогда же киевские болельщики как-то дежурно погрустили из-за поражения в Монако (меня сильно удивляло в 1987-м, откуда столько болельщиков из социалистической Румынии на трибунах стадиона «Луи II» в Монте-Карло, вероятно, наш железный занавес был тогда тяжелее в сравнении даже с чаушесковским, но все же знаю художницу-киевлянку, побывавшую на той игре), и исполненные оптимизма смотрели в грядущий сезон в надеждах ни много, ни мало, а на завоевание Кубка чемпионов.

Боль от нулевой ничьей в матче между советской и польской командами на мундиале-82, закрывшей сборной СССР дорогу в полуфинал? Не могу сказать, что тогда слишком уж проникся этой неудачей. Не выглядела сборная, возглавляемая триумвиратом Бесков – Лобановский – Ахалкаци, единым механизмом, способным достичь вершин.

Евровесна-2009 для украинских клубов? Тогда украинскую команду из еврокубка могла выбить лишь другая украинская команда, хотя я как киевлянин, конечно, жаждал победы динамовцев.

Неуспех «Днепра» в финале Лиги Европы против «Севильи»? Конечно, жаль утраченного шанса, но все-таки фаворитом был именно испанский клуб.

Полуфинал Кубка чемпионов-1977 «Динамо» (Киев) – «Боруссия» (Менхенгладбах)? Тогда я был слишком мал, и для меня это было просто одна из неудач любимой команды, которую, я был уверен, можно исправить в ближайшее время.

Нынешний невыход сине-желтых на мундиаль будет отдаваться болью в болельщицких сердцах долго, что и говорить. Обескровленная войной страна горячо нуждается в волнах позитива. К большому сожалению, лучшие футболисты Украины, как ни старались утолить украинскую боль от военного лихолетья, подарить нам праздник не смогли. Но, несмотря ни на что, перспективы у нашей команды прослеживаются. Верю и в ее победы, и в нашу главную Победу на фронтах войны с коварным захватчиком.

Алексей РЫЖКОВ