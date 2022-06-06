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  4. Влада ЗИНЧЕНКО: «Нам есть за что бороться, во всех пониманиях этого слова»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 14:19 | Обновлено 06 июня 2022, 14:25
179
0

Влада ЗИНЧЕНКО: «Нам есть за что бороться, во всех пониманиях этого слова»

Жена Александра Зинченко – о поражении сборной Украины в Кардиффе

06 июня 2022, 14:19 | Обновлено 06 июня 2022, 14:25
179
0
Влада ЗИНЧЕНКО: «Нам есть за что бороться, во всех пониманиях этого слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Влада Зинченко

Журналистка Влада Седан, которая является женой футболиста сборной Украины Александра Зинченко, поделилась впечатлениями после поражения команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

– Мы услышали только Зинченко и Петракова, почему другие не пришли? Что происходит в раздевалке?
– Я не была в самой раздевалке и не знаю, что там происходит, могу только догадываться. Думаю, что понимаем, что в раздевалке. Комментарий послематчевий главного тренера, ярко описывает эту ситуацию и настроение, которое сейчас царит. С пониманием отношусь к тому, что не все могут сейчас давать комментарии. Такой сильный падает дождь, как слезы украинских болельщиков и фанатов, находящихся сейчас в Кардиффе. Смотря за этой игрой с трибун и проживая весь спектр эмоций, да, где-то не повезло, отвернулась фортуна, можно много искать причин. Сейчас говорю не как эксперт, а как болельщица. Гордость берет за то, что наши ребята сражались до последнего.

– Сборная Украины начинает новый турнир через три дня, не провалится ли морально команда? Какова роль лидеров в этой ситуации? Андрей Ярмоленко, который получил такую моральную травму?
– Я надеюсь, что наши ребята соберут волю в кулак и будут продолжать доказывать на футбольном поле и делать то, что у них лучше всего получается в жизни – это играть в футбол. Вполне логично, и не нужно быть крупным экспертом, что будет масштабная ротация состава. Ведь, два таких интенсивных матча, мало кто сможет выдержать. Импульсу в сборной могут дать новички и дебютанты. Для многих это шанс показать себя на европейском футбольном уровне. Не то время, когда украинцы должны опускать голову. Сегодня мы потерпели поражение, но нам есть за что бороться, во всех пониманиях этого слова.

– Какие эмоции царят на стадионе?
– На «Кардифф Сити» происходит безумие, в хорошем смысле этого слова. Болельщики нереально радуются, болельщики начали выбегать на поле, включили музыку, светодиодные лампочки. Для валлийцев – это действительно праздник. Они долго не участвовали в финальной части чемпионата мира и для них это достижение. Дуреют они по полной, - рассказала Влада.

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Источник Футбол 1/2/3
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